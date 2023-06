Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Einbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.06.2023, zwischen 9 Uhr und 18.30 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Edmund-Weil-Weg in Riegel eingebrochen und hatten dies nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen stehen die Höhe und der Umfang des Diebstahlschadens noch nicht fest.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

