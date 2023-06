Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Vorkommnisse auf dem Lederleplatz - Hier: Einladung zum Bürgergespräch

Freiburg (ots)

Die Polizei lädt nach den Vorkommnissen auf dem Lederleplatz betroffene Anwohnerinnen und Anwohner zu einem Bürgergespräch ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 15.06.2023, im Lehrsaal der Feuerwehr Freiburg in der Eschholzstraße 118 statt. Polizeivizepräsident Matthias Zeiser und Ulrich Hildenbrand, Leiter des zuständigen Polizeireviers Freiburg-Nord, werden dort ab 19 Uhr für Fragen zur Verfügung stehen.

Polizeivizepräsident Matthias Zeiser: "Wir nehmen die Sorgen und Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst. Wir möchten deshalb in den direkten Austausch gehen und uns allen Fragen und auch Kritik stellen."

Nach heutigem Stand gab es in der betreffenden Nacht im Zeitraum von 21:45 bis 4 Uhr eine Beschwerdelage über laute Musik, Sachbeschädigungen und Ordnungsstörungen. Bei der Polizei gingen zahlreiche Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern ein.

Die Örtlichkeit wurde zunächst durch den für Ruhestörungen primär zuständigen städtischen Vollzugsdienst der Polizeibehörde angefahren. Nachdem der Vollzugsdienst das Polizeipräsidium Freiburg um Amtshilfe ersuchte, wurde der Einsatz vom Polizeipräsidium Freiburg übernommen. Eine Weisung der Stadt Freiburg gegenüber der Polizei, dass ein Einschreiten nicht geboten sei, gab es zu keinem Zeitpunkt.

Polizeivizepräsident Matthias Zeiser: "Bei der Entgegennahme der Bürgeranrufe gab es in der betreffenden Nacht Fehler in der Kommunikation. Fakt ist jedoch, dass die Zuständigkeit im konkreten Sachverhalt bei uns als Polizeivollzugsbehörde lag und dass es auch keinerlei Einflussnahme auf den Einsatzverlauf vonseiten der Stadt Freiburg gegeben hat."

Nach Bewertung des zuständigen Polizeireviers Freiburg-Nord wurden ab Mitternacht möglichst viele Kräfte aus der Innenstadt abgezogen und am Lederleplatz eingesetzt. Diese konnten teilweise mit Hilfe von Anwohnern Mülltonnen und Rollcontainer von der Straße räumen. Eine Ausweitung des Ereignisraumes konnte verhindert werden. Wegen der großen Anzahl an Personen (120 bis 150) und mit besonderem Blick auf die Verhältnismäßigkeit wurde, auch aus Gründen der Eigensicherung, zunächst auf weitere Maßnahmen verzichtet.

Polizeivizepräsident Matthias Zeiser: "Nach allem was wir bisher wissen, können wir mit dem Einsatzverlauf nicht zufrieden sein. Dass eine Gruppe von 150 Störern den Anwohnern die Nachtruhe raubt und den öffentlichen Raum für sich beansprucht, um zu provozieren und Straftaten zu begehen, ist nicht akzeptabel. Die Erfahrungen vom Wochenende werden wir selbstverständlich in der Planung künftiger Einsatzlagen berücksichtigen. Auf das kommende Wochenende sind wir gut vorbereitet."

In der betreffenden Nacht war es in der Nähe des Lederleplatzes auch zu drei Brandstiftungen gekommen. Ob die Brände mit der Personenansammlung im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg. Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise auf diese oder weitere Straftaten in der betreffenden Nacht geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0761 882 2880 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

- Bürgergespräch am 15.06.2023, 19 Uhr, im Lehrsaal der Feuerwehr Freiburg, Eschholzstraße 118. Folgen Sie dort bitte der Beschilderung.

- Die Anfahrt mit dem ÖPNV wird empfohlen, bei der Veranstaltungsörtlichkeit stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

- Es handelt sich um eine öffentliche Veranstaltung, die sich insbesondere an betroffene Bürgerinnen und Bürger richtet. Medienschaffende sind ebenfalls herzlich eingeladen.

