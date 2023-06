Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung St. Blasien: Motorradfahrer auf Landstraße verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein 29-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag, 11.06.2023, gegen 14.20 Uhr, zwischen den Ortschaften Menzenschwand und Äule die Landstraße 146 und stürzte vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve. Der Motorradfahrer rutschte unter einer Schutzplanke durch und wurde von einem Weidezaun aufgefangen. Schwer verletzt wurde der 29-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 7.500 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

