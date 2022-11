POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Mandern (ots) - Im Zeitraum vom 31.10.2022 bis 04.11.2022 wurde versucht in die Sporthalle der Ortsgemeinde Mandern einzubrechen. Den unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht in die Sporthalle einzusteigen. Es entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Der oder die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Informationen bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil: Tel.: 06503/91510 Email: ...

