POL-SU: Vorfahrt genommen - eine Person verletzt

Lohmar/ Troisdorf (ots) - Am Donnerstag (03. November) wurden in Lohmar und Troisdorf Einbrüche festgestellt. Im Lohmarer Ortsteil Agger kehrte gegen 20 Uhr ein 75-Jähriger in sein Einfamilienhaus zurück, das er gegen 18 Uhr verlassen hatte. Der Senior stellte fest, dass während seiner zweistündigen Abwesenheit in sein Haus eingebrochen wurde. Der oder die Täter drangen dazu zunächst in den rückwärtigen Garten ...

