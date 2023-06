Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Am Mittwoch (07.06.2023) fuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Rotenburg mit seinem Kleinbus Mercedes Benz gegen 15.00 Uhr auf der Bundesstraße 83 von Lispenhausen kommend in Richtung Rotenburg. Unmittelbar am Ortseingang kam ihm eine 79-jährige Fahrzeugführerin aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit einem Daimler B180 entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin von ihrer Fahrspur auf die Gegenspur und streifte den Kleinbus am Heck, so dass an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 9.500 Euro entstand. Der Daimler war aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Gegen die Fahrerin des Daimlers wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell