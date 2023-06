Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Vorfälle der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld (Betrugsversuch und Feststellen eines gestohlenen Fahrzeuges)

Gemeinschaftlicher Betrug in der Nähe von Alsfeld

Am Dienstag (06.06.), gegen 10:25 Uhr, wurde eine Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld von einer Verkehrsteilnehmerin angesprochen, wonach eine männliche Person an der Anschlussstelle "Alsfeld-Ost" stünde und dort Fahrzeuge anhielte. Der Mitteilerin wurde durch den Tatverdächtigen erzählt, dass sich die Person "in einer Notsituation befinden würde und sehr dringend Bargeld für Benzin bräuchte, da sein Tank leer sei". Diese Schilderung ist hinlänglich als Betrugsversuch bekannt, da in der Regel keine Notsituation vorliegt und es die Täter nur auf das Geld der Geschädigten abgesehen haben. Daher fuhr die Streife umgehend an die Tatörtlichkeit und überprüfte den Sachverhalt. Dort wurden zwei Personen angetroffen, welche auch beim Eintreffen der Beamten gerade noch Fahrzeuge angehalten hatten. Die Personen aus Osteuropa und ohne festen Wohnsitz in Deutschland verstrickten sich schnell in Widersprüche, weshalb beide festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Autobahnpolizei nach Bad Hersfeld verbracht wurden. Das erlangte Geld konnte sichergestellt werden und wird in den nächsten Tagen wieder an die betrogene Verkehrsteilnehmerin übergeben. Die beiden Personen mussten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine sogenannte Sicherheitsleistung hinterlegen und wurden im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt.

Kfz-Diebstahl im Ausland mit Festnahme in Osthessen - dabei Feststellen weiterer Delikte

Am Mittwoch (07.06.), gegen 09:20 Uhr, lief im Polizeipräsidium Nordhessen die Meldung eines Kfz-Diebstahls auf. Tatort wäre in den Niederlanden gewesen. Anhand technischer Überwachungsmaßnahmen konnte immer wieder der Standort des gestohlenen Pkw übermittelt werden. Das Fahrzeug fuhr auf der Autobahn A 7 in südlicher Richtung weshalb auch die Autobahnpolizei in Bad Hersfeld eingebunden wurde. Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld konnte den Wagen schließlich gegen 10:15 Uhr im Bereich der Rastanlage Großenmoor aufnehmen. Am Parkplatz "Hummelskopf" konnten die Polizeikräfte dann kurze Zeit später das Fahrzeug feststellen und den Fahrer festnehmen. Neben dem Kfz-Diebstahl machte sich der Fahrzeugführer aus Osteuropa auch noch wegen sogenanntem "Fahren ohne Fahrerlaubnis" sowie "Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln" strafbar, da ein durchgeführter Drogentest positiv reagierte. Das gestohlene Fahrzeug wurde abgeschleppt und der Sachverhalt an das zuständige Kriminalkommissariat übergeben. Der Fahrzeughalter aus den Niederlanden bedankte sich anschließend telefonisch ausdrücklich bei den Einsatzkräften aus Osthessen für das Wiedererlangen seines Fahrzeugs.

