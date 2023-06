Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der Autobahn A 5 bei Gemünden/Felda

Vogelsbergkreis (ots)

Am Mittwoch (07.06.) kam es gegen 17.35 Uhr auf der Autobahn A 5 zu einem Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Pkw und vier Verletzten. Nach derzeit vorliegenden Informationen befuhren die beteiligten Pkw den linken von zwei vorhandenden Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Alsfeld/West und Homberg/Ohm in Fahrtrichtung Süd. In Höhe des Autobahnkilometers 413 (Gemarkung 35329 Gemünden/Felda) kam es dann aus bisher ungeklärten Gründen zum Auffahren der sechs Pkw aufeinander, wobei insgesamt vier Personen leicht verletzt wurden. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der A 5 in Richtung Süd, wobei mittlerweile beide Fahrstreifen wieder frei sind (Stand 19.15 Uhr). Zur Höhe des Sachschadens und Details zu den verletzten Personen kann momentan noch nichts gesagt werden, da die Unfallaufnahme aktuell noch läuft. Leider gab es auch bei diesem Unfall erhebliche Probleme mit der Rettungsgasse, so dass sich die Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen deutlich verzögerten. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in Fahrtrichtung Süd / Frankfurt am Main. Eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda, Messner, PHK und PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell