Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fußgänger angefahren

Am Montag erlitt ein Mann in Heidenheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr war eine 83-Jährige mit einem Audi in der Königsbronner Straße unterwegs. An der Kreuzung beim Friedhof Schnaitheim bog sie nach links in die Straße Hintere Kirchwiesen ab. Dort überquerte ein 63-jähriger Fußgänger die Straße von rechts nach links. Der Pkw erfasste den Mann. Der stürzte auf die Straße und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim (Tel. 07321/97520) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie bittet Zeugen, die den Unfall beobachteten, sich zu melden. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de

++++0298564 (BK)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell