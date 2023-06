Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht

Burghaun. Am Mittwoch (07.06.), gegen 8.50 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 16 ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Die 71-jährige Fahrzeugführerin eines weißen Kleinwagens fuhr aus der Schlossstraße kommend in Richtung der Brücke über die B27. In einer Rechtskurve kam ihr auf ihrem Fahrstreifen ein Fahrzeug entgegen, wodurch es zum Zusammenstoß der Außenspiegel kam. Der oder die Fahrer/-in des anderen Fahrzeugs entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalles sich unter Telefon 06652/96580 bei der Polizeistation Hünfeld zu melden.

Polizeistation Hünfeld

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (05.06.) in der Zeit von 7.40 Uhr bis 17.25 Uhr parkte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau sein Fahrzeug, einen schwarzen VW Passat, ordnungsgemäß am Parkplatz des Finanzamts in einer Parklücke. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Lackschaden an der Fahrertür fest. Vermutlich beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken aus der danebenliegenden Parklücke das Fahrzeug des 23-Jährigen und verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Breitenbach/H. Am Dienstag (06.06.), um 14.40 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Alsfeld mit seinem Fahrzeug die B62 aus Richtung Gehau kommen in Richtung Huhnstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 40-jährigen Fahrers aus Petersberg zusammen. Eine 27-jährige Fahrerin aus Schrecksbach (Schwalm-Eder-Kreis) befand sich mit ihrem Motorrad hinter dem Lkw und fuhr diesem von hinten auf. Der 55-jährige Pkw-Fahrer, seine 82-jährige Beifahrerin und die Motorradfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur Behandlung in ein Krankennhaus. Der Pkw sowie das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 18.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

