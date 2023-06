Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Autos durchwühlt

Fulda (ots)

Diebstahl aus Pkw

Fulda. Am Dienstagmorgen (06.06.), gegen 5.45 Uhr, schlugen Unbekannte im Akazienweg eine Scheibe eines schwarzen Ford Kuga ein. Anschließend stahlen die Langfinger verschiedene Werkzeuge sowie Bargeld im Gesamtwert von circa 2.000 Euro aus dem Fahrzeuginnenraum und flüchteten sodann unerkannt. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autos durchwühlt

Bronnzell. In der Nacht zu Dienstag (06.06.) wurden mindestens zwei Fahrzeuge in der Prof.-Heller-Straße zum Ziel unbekannter Täter. Diese öffneten die Autotüren auf bislang noch unbekannte Art und Weise und durchwühlten die Fahrzeuginnenräume. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden jedoch nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Pkw aufgebrochen

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (06.06.) in der Straße "Am Waldschlösschen", im Akazienweg und in der Sebastianstraße insgesamt vier Pkw auf. Dabei stahlen die Täter Werkzeuge, Bargeld und persönliche Gegenstände im Gesamtwert von rund 2.000 Euro und verursachten etwa 1.500 Euro Sachschaden. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, müssen die polizeilichen Ermittlungen klären. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

