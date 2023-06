Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Diebstahl von Katalysator

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter gestohlen

Bad Hersfeld. Einen grauen E-Scooter des Herstellers Ninebot mit dem Kennzeichen 321WKL stahlen Unbekannte am Montagabend (05.06.) in der Eisenbergstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stand das Elektrokleinstfahrzeug zur Tatzeit, zwischen 18.48 Uhr und 19.45 Uhr, vor einem Mehrfamilienhaus auf dem Gehweg. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Katalysator

Wildeck. Unbekannte bauten in der Nacht zu Montag (05.06.) einen Katalysator aus einem grün-blauen VW Lupo aus und entwendeten das Bauteil. Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz eines Friedhofs in der Straße "Steinkaute" in Richelsdorf. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell