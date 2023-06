Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen

Einkauf endet in Schaufensterscheibe

Am Dienstag, den 06.06.2023 ereignete sich gegen 16:05 Uhr ein Verkehrsunfall in der Frankfurter Straße, Fulda bei einem dortigen Bekleidungsgeschäft. Die Fahrerin eines silbernen Kombi befand sich zusammen mit ihrem Mann und den zwei minderjährigen Kindern im Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz vor dem Geschäft geparkt war. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Dame mit ihrem PKW beim Anfahren in die Schaufensterscheibe des Bekleidungsgeschäftes. Hierbei ging dessen Scheibe zu Bruch und es entstand Sachschaden am PKW. Zu einem Personenschaden kam es bei dem Unfall nicht. Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache laufen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 4500 Euro.

Sattelzug fährt auf Hängerzug auf, Farbe läuft auf die Fahrbahn

Am Abend des 06.06.2023 befuhr ein 36-jähriger Mann aus Brandenburg gegen 18:50 Uhr mit seinem Sattelzug die A7 aus Richtung Kassel kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Im Bereich einer Steigung kurz vor dem Parkplatz Pommer fuhr er auf einen Hängerzug aus dem Landkreis Vechta auf. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Hängerzug hatte u.a. Gefahrgut geladen. Durch den Aufprall wurde ein IBC Container beschädigt. Dadurch traten mehrere Liter Farbe (kein Gefahrgut) aus und verteilten sich auf allen drei Fahrspuren. Nach ersten Angaben der Feuerwehr bestand aber keine Gefahr für die Umwelt. Für die Aufräum- und Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr ist die Autobahn zurzeit noch voll gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die Autobahn wurde in diese Fahrtrichtung für zwei Stunden für die Reinigungsarbeiten voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen auf der A66

Auf der A66 zwischen den Anschlussstellen Neuhof-Süd und Neuhof-Nord in Fahrtrichtung Fulda kam es am Dienstag gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW einem Audi. Die 52-jährige VW Fahrerin aus Schifferstadt schätzte die Geschwindigkeit und den Abstand der vor ihr fahrenden 28-jährigen Audi-Fahrerin aus Flieden falsch ein und fuhr ihr auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt und mussten in den Fuldaer Krankenhäusern medizinisch versorgt werden. Lebensgefährliche Verletzungen entstanden jedoch nicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Die A66 musste durch Polizeikräfte für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Dabei kam es lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen.

