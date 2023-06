POL-OH: Diebstahl aus Fahrzeug - Diebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Diebstahl aus Fahrzeug

Fulda. Auf bislang unbekannte Art und Weise öffneten in der Nacht zu Montag (05.06.) noch unbekannte Täter die Türen eines blauen Opel Corsa in der Straße "Am Zollhaus" in Kohlhaus. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum des Pkw und entwendeten einen Geldbeutel, Werkzeuge sowie zwei Laptops im Gesamtwert von circa 3.000 Euro. Ob auch Sachschaden entstand, ist aktuell noch unklar.

Diebstahl

Hünfeld. Ein Unbekannter entriss einem 83-jährigen Mann aus Fulda am Montagvormittag (05.06.), gegen 10 Uhr, vor einer Bankfiliale im Rathausweg seine Geldbörse samt Inhalt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hatte der Fuldaer erst wenige Minuten zuvor einen mittleren dreistelligen Geldbetrag von seinem Konto abgehoben, als ihn ein Unbekannter vor dem Geldinstitut in ein Gespräch verwickelte und nach Wechselgeld für eine Parkuhr fragte. Als der 83-Jährige daraufhin seine Geldbörse öffnete, entriss der etwa 25 bis 30 Jahre alte und rund 1,80 Meter große Mann das Portemonnaie und flüchtete in Richtung Stadtmitte. Er soll kurze, dunkelblonde Haare, ein kantiges Gesicht und eine schlanke Statur gehabt und zur Tatzeit eine Jeans sowie ein helles T-Shirt getragen haben.

