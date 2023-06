POL-OH: Sachbeschädigung - Einbruch in Werkstatt

Polizeipräsidium Osthessen

Sachbeschädigung

Bad Hersfeld. Eine Verglasung einer Tür eines Mehrfamilienhauses in der Salzunger Straße im Ortsteil Hohe Luft beschädigten Unbekannte zwischen dem 11. Mai und dem 5. Juni. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Eine genaue Tatzeit ist momentan nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstatt

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten am Montagmorgen (05.06.), gegen 5.10 Uhr, eine Metalltür einer Werkstatt in der Hünfelder Straße im Ortsteil Hohe Luft auf. Vermutlich da der akustische Alarm des Gebäudes hierdurch ausgelöst wurde, flüchteten die Täter ohne Diebesgut unerkannt in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

