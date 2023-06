POL-OH: Verdacht einer Bedrohungslage in Bad Hersfeld

Lauterbach (ots) - Rund 200 Heuballen brannten am frühen Dienstagmorgen im Bereich "Am Bürgerhaus" im Lauterbacher Ortsteil Heblos. Gegen 04.00 Uhr wurden die Wehren alarmiert- diese löschten die brennenden Ballen und mussten zudem einige Fichten in der Nähe fällen, um ein Übergreifen des Feuers per Funkenflug auf diese zu verhindern. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Die Polizei vermutet Brandstiftung hinter dem Feuer und ...

