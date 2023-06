Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten

Heringen (ots)

Heringen - In der Zeit vom Samstag, den 27.05.2023, 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr parkte eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Philippsthal ihr Fahrzeug, einen grauen Audi A3 Cabriolet, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der Berggaststätte "Zur Knallhütte". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800,00 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Heringen - Am Mittwoch, den 31.05.2023 um 04:50 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die L3306 aus Richtung Wölfershausen kommend in Richtung Lengers. Ein 29-jähriger Fahrradfahrer aus Heringen befuhr dieselbe Strecke. Vor einem Bahnübergang in einer Linkskurve kam der unbekannter Verkehrsteilnehmer nach rechts ab und wäre nahezu mit dem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Dieser konnte zwar noch rechtzeitig ausweichen um einen Unfall zu vermeiden, geriet hierbei jedoch gegen den Bordstein und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich an der linken Körperseite und erlitt Schürfwunden und Prellungen. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Dieser konnte erkennen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen BMW Kombi handelte. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000,00 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld, Zimmer, VA´e

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell