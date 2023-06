Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Kennzeichendiebstahl - Einbruch in Apotheke - Mehrere Roller gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Dipperz. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (02.06.) in der Straße "Kirchberg" in ein Vereinsheim ein. Die Täter hebelten eine Eingangstür auf und stahlen mehrere Flaschen Spirituosen. Es entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Zwischen Mittwoch (31.05.) und Freitag (02.06.) stahlen Unbekannte beide amtlichen Kennzeichen FD-NA 133 von einem weißen Fiat Ducato. Der Transporter stand auf einem Privatgrundstück in der Molzbacher Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke

Hünfeld. In der Hauptstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (04.06.) in eine Apotheke ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und verursachten circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Roller gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Sonntag (04.06.) im Ortsteil Harmerz in der Kürassierstraße einen Roller des Herstellers Honda mit dem Versicherungskennzeichen 945JMR und in der Sorbachstraße einen schwarzen Roller des Herstellers Peugeot. Der schwarze Roller konnte mittlerweile auf einem Feldweg in der Verlängerung der Sorbachstraße aufgefunden werden. In der Straße "Klösberg" wurde in der gleichen Nacht, gegen 4.15 Uhr, ein Roller der Marke Peugeot zum Ziel von Dieben. Hier manipulierten drei unbekannte Personen am Lenkradschloss des Zweirads, wurden dabei vom Eigentümer gestört und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand circa 600 Euro Sachschaden. Wer in der Nacht zu Sonntag auffällige Personen oder Fahrzeuge in Harmerz beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell