POL-OH: Verkehrsunfall auf der L 3153 - Motorradfahrerin schwer verletzt

Bad Hersfeld (ots)

Neuenstein. Am Sonntag (04.06.2023) wollte eine 66-jährige Motorradfahrerin aus Bonn gegen 10.30 Uhr die Landstraße 3153 in Höhe der Shell-Tankstelle mit ihrem Motorrad BMW in Neuenstein-Aua überqueren. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 23-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw Opel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Motorradfahrerin stürzte mit ihrem Motorrad und wurde schwer verletzt. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Die Beteiligten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

