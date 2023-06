Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Leichtkraftrad kollidiert mit Ferrari - eine schwer verletzte Person

Fulda (ots)

Hilders. Am Sonntag (04.06.2023) ereignete sich im Bereich der Gemeinde Hilders-Dietges um 15.12 Uhr ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades Yamaha ist nach ersten Ermittlungen in einer Rechtskurve nach links von seiner Fahrbahn herausgetragen worden und auf die Gegenfahrbahn gekommen. Der im Gegenverkehr entgegenkommende 27-jährige Fahrzeugführer eines PKW Ferrari konnte noch nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Trotz des Ausweichmanövers kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Der Ferrari geriet auf die Bankette, kam nach rechts ab und im Straßengraben zum Stehen. In weiteren Folge stürzte der Leichtkraftradfahrer. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Ferrari blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell