Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Positive Drogentests bei Autofahrerinnen + Katalysator gestohlen - Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ostkreis - Positive Drogentests bei Autofahrerinnen

Nach positiven Vortests bei zwei Frauen veranlasste die Polizei Blutproben und unterband die Weiterfahrt. Den Transporter mit einer 42 Jahre alte Frau am Steuer stoppte die Polizei am Dienstag, 14. März, um kurz vor 13 Uhr in Kirchhain. Bei ihr reagierte der Drogentest auf THC und Amphetamine. Um 20.20 Uhr fiel einer Streife in Rauschenberg ein Auto auf, dass bei völliger Dunkelheit unbeleuchtete unterwegs war. Hier ergab die Kontrolle der 18jährigen Fahrerin eine positive Reaktion auf Kokain, Amphetamine und THC.

Gladenbach - Katalysator gestohlen - Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Auf dem Parkplatz des ver.di Bildungszentrums in der Schlossallee demontierten und stahlen Diebe von einem blauen Audi A4 Avant den Katalysator. Dem Besitzer des Autos entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1800 Euro. Die Tat war am Dienstag, 14. März, zwischen 00.15 und 20.15 Uhr. Wer war während dieser Zeit am Tatort oder in Tatortnähe und wer hat dabei verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Montagearbeiten an dem Auto auf dem Parkplatz aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell