Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht auf Firmenparkplatz - Schaden an schwarzem Volvo V60

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf

Die Polizei Stadtallendorf ermittelt nach einer Unfallflucht auf dem Fritz Winter Firmenparkplatz in der Niederkleiner Straße. Der betroffene schwarze Volvo V60 parkte zur Unfallzeit zwischen 13 Uhr am Freitag und 10.30 Uhr am Samstag, 11. März in etwa in Höhe des "Billigen Jakob" und "Car-Wash". An dem Volvo entstand am Heck ein Schaden von ca. 2500 Euro. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Auto und dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat auf dem Parkplatz ein Ein- oder Ausparkpark- oder sonstiges Rangier- oder Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem schwarzen Volvo gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

