Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Stühle und Tisch aus Café gestohlen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch (26. April 2023) von der Terrasse eines Cafés in der Königstraße zwei Stühle und einen Tisch gestohlen. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf die Zeit zwischen 3 Uhr und 4 Uhr eingrenzen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell