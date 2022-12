POL-HRO: Löschung der Vermisstenfahndung

Rostock (ots) - Nach dem Brand eines Pkw im Rostocker Stadtteil Evershagen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug, ein Seat Altea, parkte am Fahrbahnrand in der Carl-von- Linné-Straße. Passanten wurden am 27.12.2022 gegen 04:30 Uhr durch einen lauten Knall auf das brennende Fahrzeug aufmerksam und informierten die Feuerwehr. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte das Fahrzeug komplett aus. Durch ...

