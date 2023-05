POL-PPWP: Diebstähle aus Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter brechen in Kindertagesstätte ein und verursachen hohen Sachschaden. Die Leiterin der Katholischen Kindertagesstätte St. Michael im Ortsteil Erzhütten/Wiesenthalerhof musste am Donnerstagmorgen den Einbruch in die Einrichtung feststellen. Ein Fenster und mehrere Türen waren aufgehebelt bzw. aufgebrochen worden. Die Täter erbeuteten einen Videoprojektor sowie einen dreistelligen ...

mehr