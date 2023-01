Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Studierendenwerk Thüringen der TU Ilmenau

Ilmenau (ots)

In der Nacht zum Silvestertag kam es zu einem Einbruch in den Verwaltungsbereich des Studierendenwerkes Thüringen auf dem Gelände der TU Ilmenau. Bislang Unbekannte drangen in das Gebäude ein, brachen mehrere Türen auf, entwendeten Werkzeug, Kleingeld und einige Schließsystem-Schlüsseln und versuchten, einen dort befindlichen Tresor aufzubrechen, was den Einbrechern jedoch nicht gelang. Die genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern, jedoch hat die Kriminalpolizei Gotha in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell