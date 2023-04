Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußballnachmittag auf dem Betzenberg - Polizei zieht positives Fazit

Kaiserslautern (ots)

Rund um die Fußballbegegnung zwischen den Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des FC Hansa Rostock ist es am Samstagnachmittag aus polizeilicher Sicht weitestgehend ruhig geblieben, so das Fazit des Einsatzleiters, Ralf Klein.

Die erwarteten Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet und rund um das Stadion hielten sich in Grenzen. Auch verzeichnete die Polizei bei einer Zuschauerzahl von 42.795 Heimfans und 2.224 Fans der Gastmannschaft keine herausragenden Vorkommnisse. Am Rande kam es unter anderem zu einzelnen Körperverletzungen und Sachbeschädigungen. Eine Person wurde nach einem Widerstand gegen Polizeibeamte in Gewahrsam genommen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein. Unterstützt wurde das Polizeipräsidium Westpfalz in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik, der Polizeipräsidien Rheinpfalz, Mainz und Koblenz. |erf

