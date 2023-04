Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad aus Garage gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Mitsamt Schloss haben Diebe in der Gaustraße ein Fahrrad gestohlen. Der "Drahtesel" war in der Garage eines Mehrfamilienhauses abgestellt und mit einem Schloss durch die Speichen gesichert. Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Cube, Modell "Aim Pro", mit zweifarbigem Rahmen in orange/olivgrün im Wert von mehreren hundert Euro.

Wann genau das Rad verschwand, ist unklar. Gemeldet wurde der Diebstahl am gestrigen Donnerstag; die Tatzeit dürfte aber wahrscheinlich schon in der vergangenen Woche liegen.

Hinweise auf mögliche Täter oder den aktuellen Nutzer des Fahrrads nimmt die Polizeiinspektion 1 jederzeit unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

