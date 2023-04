Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrer eines E-Scooters hat Alkohol und Drogen intus

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht den alkoholisierten Fahrer eines E-Scooters aus dem Verkehr gezogen. Während der Kontrolle am Willy-Brandt-Platz fiel auf: Der Betroffene hatte nicht nur eine Atemalkoholkonzentration von 0,94 Promille, sondern auch Rauschgift intus. Weil der 25-Jährige drogentypische körperliche Auffälligkeiten zeigte, baten ihn die Beamten zum Urintest. Dieser reagierte positiv auf den Wirkstoff von Cannabis. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum und die genaue Blutalkoholkonzentration geben. Den Führerschein des 25-Jährigen stellte die Polizei vorsorglich sicher. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Über den Vorfall wird die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. |erf

