POL-PPWP: Opfer abgelenkt und Bargeld gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Ablenkungsmanöver ist es Dieben am Donnerstag gelungen, eine Frau aus dem Stadtgebiet "auszutricksen" und ihr einen fünfstelligen Bargeldbetrag zu stehlen. Offenbar hatten die Täter ihr Opfer vorher schon beobachtet und gesehen, dass die Frau eine größere Summe auf der Bank abhob.

Wie die 62-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie das Geld gegen 13 Uhr in einer Bankfiliale "Am Altenhof" von ihrem Konto abgehoben und in ihrer Handtasche verstaut. Anschließend ging sie zu ihrem Auto in der Tiefgarage und stellte die Tasche auf den Beifahrersitz.

In diesem Moment wurde sie von einem Mann angesprochen und darauf hingewiesen, dass sie Geld verloren habe. Als die Frau nachschaute, fand sie tatsächlich hinter ihrem Fahrzeug mehrere Geldscheine auf dem Boden. In dem Glauben, dass es sich um ihr Geld handelt, sammelte die 62-Jährige die Scheine ein. Als sie sich anschließend wieder ins Auto setzte, musste sie allerdings feststellen, dass ihre Handtasche verschwunden ist - und mit ihr mehrere tausend Euro, ein Smartphone der Marke Samsung, Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis.

Von dem Unbekannten, der die Frau zuvor angesprochen hatte, war nichts mehr zu sehen. Von ihm konnte die 62-Jährige lediglich folgende Beschreibung abgeben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, kräftige Statur und schwarze Haare. Über die Bekleidung des Mannes ist nur bekannt, dass sie "dunkel" war; weitere Details liegen nicht vor.

Zeugen, die gegen 13 Uhr am Altenhof unterwegs waren, oder denen der Mann davor/danach aufgefallen ist - möglicherweise in Begleitung einer zweiten Person oder auch an anderer Stelle - werden gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei, Telefon 0631 369-2620, in Verbindung zu setzen. |cri

