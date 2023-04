LPI-GTH: betrunkener Radfahrer schwer verletzt nach Sturz

Ilmenau (ots) - Am Freitagnachmittag kam es kurz vor der Autobahnzufahrt zur A71, Ilmenau-West, zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrzeugen, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 83-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr von der Autobahn kommend in Richtung Ilmenau, als er an der Winterdienst-Wendeschleife plötzlich nach links in die Wendeschleife abbog. Eine ihm entgegenkommende 24-jährige BMW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte ihm in die ...

mehr