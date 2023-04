Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Arnstadt (ots)

In der Donnerstagnacht wurde ein auf einem Parkplatz in der Professor-Frosch-Straße agbestellter Firmentransporter Opfer eines Automarders. Eine Seitenscheibe wurde eingeschlagen, so geelangte man in das Auto und entwendete daraus diverses Elektro- und Installationswerkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen, auch hier werden Anwohner, welche hierzu relevante Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau zu melden. (ef)

