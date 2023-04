Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Verletzten

Ilmenau (ots)

Am Freitagnachmittag kam es kurz vor der Autobahnzufahrt zur A71, Ilmenau-West, zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrzeugen, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 83-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr von der Autobahn kommend in Richtung Ilmenau, als er an der Winterdienst-Wendeschleife plötzlich nach links in die Wendeschleife abbog. Eine ihm entgegenkommende 24-jährige BMW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte ihm in die Beifahrerseite. Hierbei verletzt sich der Beifahrer im BMW leicht, ein ebenfalls im BMW mitfahrendes Baby in Babyschale wurde nach dem Unfall ebenfalls vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. (ef)

