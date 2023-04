POL-PPWP: Im Streit mit Messer zugestochen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Beim Anblick einer Polizeikontrolle hat ein Mopedfahrer am Donnerstagnachmittag in Mehlingen die Flucht ergriffen. Der Mann war gerade mit seinem Kleinkraftrad in der Hauptstraße mit 43 km/h gemessen worden. Als er den Polizeibeamten erkannte, der als "Anhalteposten" zu schnelle Fahrer aus dem Verkehr ziehen sollte, drehte der Zweiradfahrer um und wollte in die Richtung ...

mehr