Mannheim-Neckarstadt (ots) - Am Donnerstagmittag beschädigte ein Fußgänger in der Neckarstadt-West mutwillig mindestens ein Auto, nachdem er dieses zuvor an der Weiterfahrt hinderte. Gegen 12:30 Uhr fuhr ein Autofahrer die Mittelstraße entlang in Richtung Lupinenstraße. In Höhe eines dortigen Einkaufsmarktes ...

mehr