Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: L 3251 - Pkw-Fahrer übersieht bevorrechtigten Radfahrer - 58-jähriger schwer verletzt

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Bebra - Am Samstag (03.06.2023) kam es gegen 12.10 Uhr auf der L 3251 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Bebra befuhr mit seinem Pkw Audi S3 die Eisenacher Straße - aus Richtung Bebra Innenstadt kommend - und wollte nach rechts in Fahrtrichtung Breitenbach abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 58-jähriger Rennradfahrer aus Rotenburg a. d. Fulda den parallel verlaufenden Radweg. Beim Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer vermutlich den Rennradfahrer. Es kam in der weiteren Folge zur Kollision beider Beteiligten, wodurch der Radfahrer auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt wurde. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle, wurde der Radfahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

