POL-OH: Zwei Unfallfluchten und ein Unfall mit zwei Leichtverletzten

Landkreis Hersfeld - Rotenburg

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kirchheim - Am Donnerstag (01.06.), gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 26- jähriger Erlanger mit seinem Traktorgespann die Kreisstraße 35 aus Richtung Goßmannsrode in Richtung Kirchheim. Im Kurvenbereich "schnitt" offenbar ein entgegenkommender Motorradfahrer die Fahrspur. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Erlanger ausweichen und geriet ins Schleudern. Hierbei kippte der mit einem Wassertank beladene Anhänger um. Der Motorradfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 22.000 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht - geklärt

Neuenstein - Am Donnerstag (01.06.), gegen 16 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger aus Eschershausen mit einer Kehrmaschine die Bundesstraße 324 aus Richtung Allmershausen in Richtung Gittersdorf. Ihm entgegen kam ein 51-jähriger polnischer Fahrer eines Sattelzugs und touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel der Kehrmaschine. Durch die umherfliegenden Bruchstücke wurde auch der Audi eines 23-jährigen Hersfelders beschädigt, welcher sich fahrend hinter der Kehrmaschine befand. Der LKW-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch eine alarmierte Funkstreife im Stadtgebiet Bad Hersfeld angetroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro.

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Heringen - Am Freitag (02.06.), gegen 06.15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Hamburger mit seinem Ford Transit die Landesstraße 3255 aus Richtung Herfa in Richtung Wölfershausen. Auf der Fahrbahn hatte zuvor ein vorausfahrender Fahrer seinen PKW aufgrund eines Rehbocks bis zum Stillstand abgebremst. Der Hamburger versuchte noch, dem PKW auszuweichen, kam aber von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der dortigen Böschung. Hierbei wurden sowohl der Fahrer des Ford sowie einer seiner beiden Mitfahrer leicht verletzt und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

