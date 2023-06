Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda. Eine 16-jährige Fußgängerin aus dem Landkreis Bad Kissingen wurde bei einem Unfall am Donnerstag (01.06.) leicht verletzt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen überquerte die Jugendliche gegen 7.45 Uhr an einer Ampelanlage die Dalbergstraße in Richtung Heinrich-von-Bibra-Schule, als sie von einem grauen Pkw, welcher die Dalbergstraße in Richtung Rangstraße befuhr, aus noch unklarer Ursache am rechten Arm gestreift wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bitte mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301, in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell