Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Geldbörse gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl

Bad Hersfeld. Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Burggasse stahlen Unbekannte am Dienstag (23.05.) ein Postsendung mit Nike-Schuhen im Wert von rund 45 Euro. Wie die Täter in den Hausflur gelangten, ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Bad Hersfeld. Während eines Einkaufs in einem Selbstbedienungsladen in der Homberger Straße entwendeten Unbekannte unbemerkt den Geldbeutel einer 69-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Der genaue Wert des Diebesguts ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

