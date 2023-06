Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 66-jährigem Klaus-Dieter Franz B.

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Ein Zeuge informierte die Polizei am 27. April über eine tote Person in einem Gewässer bei Hutzdorf. Die Kriminalpolizei Alsfeld hatte die entsprechenden Ermittlungen, unter anderem zur Klärung der Identität des Verstorbenen, aufgenommen. Nun steht zweifelsfrei fest, dass es sich hierbei um den seit den frühen Morgenstunden des 02. April als vermisst gemeldeten 66-jährigen Klaus-Dieter Franz B. handelt. Dieser war zuletzt im Bereich der Bahnhofstraße in Schlitz gesehen worden. Bei den bisherigen polizeilichen Ermittlungen haben sich keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden ergeben.

Um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

Sandra Suski, Pressesprecherin

