POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Auffahrunfall

Petersberg. Eine 24-jährige BMW-Fahrerin aus Fulda, ein 44-jähriger VW-Fahrer aus Berlin und sein 36-jähriger Beifahrer aus Leipzig wurden bei einem Unfall am Mittwoch (31.05.) leicht verletzt. Der VW-Fahrer befuhr gegen 9 Uhr die Lindenstraße in Richtung Ortsmitte Margretenhaun, als er sein Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten musste. Die nachfolgende BMW-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (31.05.) erlitt ein achtjähriger Junge leichte Verletzungen. Ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 12.45 Uhr die Straße "Am Jagdstein" in Fahrtrichtung der Straße "Am Kleegarten". Zur gleichen Zeit überquerte der Junge nach aktuellem Kenntnisstand mit einem Tretroller, ohne zuvor anzuhalten, den dortigen Fußgängerüberweg. Der Mercedes-Fahrer bremste zwar, konnte aber eine Berührung seines Fahrzeugs mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der Achtjährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem geringer Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Freitag (26.05.), in der Zeit von 17 Uhr bis 17.15 Uhr, wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Wenden mit seinem Fahrzeuggespann, der Personaleingang mit Drehkreuz einer Firma in der Robert-Bunsen-Straße beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt circa 15.000 Euro. Bei dem verursachenden Gespann könnte es sich nach derzeitigen Erkenntnissen möglicherweise um einen Lkw mit Anhänger gehandelt haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

