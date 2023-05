Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung zu Nr. 5070051 - Verkehrsunfall auf B 49

Montabaur (ots)

Die polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme ist abgeschlossen. Demnach ist folgender Verkehrsunfallhergang anzunehmen: Eine 71-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Montabaur befuhr mit ihrem PKW die B49 von Montabaur aus kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Der zweite Beteiligte, ein 59-jähriger PKW-Fahrer, befuhr die B49 in entgegengesetzte Richtung. Ausgangs einer Rechtskurve kam die 71-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der 59-Jährige wich daraufhin ebenfalls auf die Gegenfahrbahn aus, um eine Frontalkollision zu verhindern. Die aus Montabaur kommende Frau steuerte jedoch indes wieder nach rechts auf ihre Richtungsfahrbahn und kollidiert sodann mit dem Entgegenkommenden. Die Verursacherin wurde in der Folge in den Straßengraben abgewiesen, ihr PKW kam auf einem Baumstumpf zum Stehen. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die B 49 war im Bereich des Großen Herrgott für 1 Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die LKW-Umgehung umgeleitet.

