Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur

Vielbach - Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss am Freitagvormittag

Montabaur / Vielbach (ots)

Am Vormittag des 26.05.2023 wurde sowohl in Vielbach, als auch in Montabaur je ein männlicher Fahrzeugführer von Beamten der Polizeiinspektion Montabaur einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, in dessen Verlauf sich Hinweise auf akute Drogenbeeinflussung ergaben. Drogenvortests bestätigten die zuvor festgestellten Auffälligkeiten, so dass neben dem 29-jährigen PKW Fahrer in Montabaur, auch dem 20-jährigen E-Scooter Fahrer in Vielbach eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt, Ordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell