POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Höhn (ots) - Höhn. Am Freitag, dem 26.05.2023, gegen 23:00 Uhr, kam einer Polizeistreife auf der K57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen in einer Linkskurve ein PKW entgegen, welcher auf den Fahrstreifen des Streifenwagens geriet. Hierauf wendeten die Beamten den Streifenwagen und folgten dem Audi, um diesen in Höhn zu kontrollieren. In der Ortslage von Höhn ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale und erhöhte die Geschwindigkeit, um sich einer Kontrolle zu entziehen. ...

