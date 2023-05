Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt

Höhn (ots)

Höhn. Am Freitag, dem 26.05.2023, gegen 23:00 Uhr, kam einer Polizeistreife auf der K57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen in einer Linkskurve ein PKW entgegen, welcher auf den Fahrstreifen des Streifenwagens geriet. Hierauf wendeten die Beamten den Streifenwagen und folgten dem Audi, um diesen in Höhn zu kontrollieren. In der Ortslage von Höhn ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale und erhöhte die Geschwindigkeit, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt durch Höhn hielt der Fahrer in der Westerburger Straße an. Dort verließ er das Fahrzeug und versuchte zu Fuß zu flüchten. Nach wenigen Metern konnte er eingeholt und festgenommen werden. Da bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der 23 Jahre alte Fahrer ohne Fahrerlaubnis gefahren war.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell