Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl aus Garage -ZEUGEN GESUCHT-

Selters (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 24.05.2023 auf Donnerstag, 25.05.2023 wurden aus einer Garage in Selters, in der Straße "Im Gleichen", zwei hochwertige Pedelecs der Marke Canyon sowie eine größere Anzahl an hochwertigem Werkzeug der Marke Bosch, Professional Serie, entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Montabaur, unter der Tel.: 02602/92260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell