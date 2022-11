Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Widersprüchliche Angaben nach Unfall auf der Großseelheimer Straße - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die beiden Unfallbeteiligten schilderten den Unfallhergang widersprüchlich, gaben allerdings übereinstimmend an, dass zur Unfallzeit reger Personen- und Fahrzeugverkehr herrschte, sodass es durchaus Zeugen des Unfallhergangs geben könnte. Die Unfallfluchtermittler der Polizei bitten diese Unfallzeugen dringend, sich zu melden. Es geht um einen Unfall am Sonntag, 06. November, gegen 11.55 Uhr. in etwa in Höhe der Großseelheimer Straße 26. Im Begegnungsverkehr kam es zur Kollision zwischen einem schwarzen VW Golf und einem grauen Opel Corsa. Beide Fahrer blieben unverletzt. An beiden Autos entstand offenbar ein Spiegelschaden. Wer hat den Unfallhergang gesehen? Wer kann Angaben zu den einzelnen Fahrverhalten der Autofahrer machen? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell