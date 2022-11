Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Flucht vor Kontrolle endet mit Verkehrsunfall und Festnahme

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Flucht vor einer Polizeikontrolle endete für eine polizeibekannte 28 Jahre alte Frau mit einem Verkehrsunfall und letztlich mit der Festnahme. Die Frau saß in einem Auto, das ihr nicht gehört, sie hat derzeit keinen Führerschein und sie stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Bei dem Geschehen gab es keine Verletzten.

In der Nacht zum Dienstag, 08. November, gegen 04.20 Uhr, fiel einer Streife in der Marburger Innenstadt ein roter Pkw auf. Die Streife erkannte am Steuer die polizeibekannte 28 Jahre alte Frau und beabsichtigte daher, den Wagen und die Frau zu kontrollieren. In der Universitätsstraße ignorierte die Frau sämtliche Anhaltesignale. Die Fahrt ging dann unter Missachtung diverser Verkehrsregeln - die Frau fuhr u.a. mit überhöhter Geschwindigkeit und entgegen der Einbahnstraßenregelung durch den Pilgrimstein und die Elisabethstraße - weiter bis in die Siemensstraße. Beim Versuch in der Siemensstraße an einer Einmündung nach links abzubiegen, verlor die Frau die Kontrolle über das Auto und fuhr quasi geradeaus durch den Maschendrahtzaun auf das Gelände der Müllumladestation. Als der Pkw stand, flüchtete die Frau sofort und verschwand in der Dunkelheit auf dem Gelände. Ihre Flucht endete letztlich mit der widerstandslosen Festnahme um etwa 06.15 Uhr. Es stellte sich heraus, dass die Frau durch den Unfall keine sichtbaren Verletzungen erlitt. Während ein Alkotest negativ war, reagierte der Drogentest auf Amphetamine. Den Führerschein hatte man ihr bereits vor geraumer Zeit entzogen. An dem Auto und an dem Zaun entstand ein eher geringer Schaden. Die Ermittlungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem ihr nicht gehörenden Auto, dauern an.

Martin Ahlich

