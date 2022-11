Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugensuche nach Einbrüchen in Cappel und Wehrda + Fahrraddiebstahl + Motorhaube verkratzt + Sachbeschädigungen + Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Cappel - Einbruch in der Stettiner Straße

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem Einbruch in eine Kellergeschosswohnung in der Stettiner Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 17.30 Uhr am Dienstag, 01. November und 09.30 Uhr am Montag, 07. November. Der Einstieg erfolgte durch ein aufgebrochenes Fenster von der Rückseite des in Hanglage liegenden Gebäudes. Der oder die Einbrecher blieben ohne Beute. Wer hat in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda - Einbrecher gestört? - Kripo sucht Zeugen

Die Gesamtumstände an dem Tatort deuten auf einen Abbruch des Einbruchs in das Fahrradgeschäft in der Cölber Straße hin. Möglicherweise flüchteten der oder die Täter durch eine unvorhergesehene Störung wegen auftauchender Zeugen. Die Kripo Marburg hofft daher auf Hinweise. Der versuchte Einbruch war zwischen 18.30 Uhr am Samstag und 08.30 Uhr am folgenden Montag, 07. November. Zwar blieben der oder die Täter ohne Beute, jedoch richteten sie einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe an. Wer hat in der Tatzeit rund um das Fahrradfachgeschäft Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Fahrraddiebstahl vor dem Lidl-Markt

Am Samstag, 05. November nutzte ein Dieb die Gunst der Stunde und stahl zwischen 20.20 und 20.30 Uhr ein ungesichert abgestelltes Herrenfahrrad. Das Rad, ein älteres Alu Rex Silverstreet SL in den Farben Silber und Schwarze hat abgesehen vom ideellen einen tatsächlichen Wert von weniger als 100 Euro. Es stand vor dem Eingang des Lidl-Marktes in der Hospitalstraße. Am Gepäckträger war zur Zeit des Diebstahls eine schwarze Fahrradtasche montiert. Wo steht das Rad jetzt? Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Benutzer des Fahrrades seit Samstag, 20.30 Uhr geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Motorhaube verkratzt

In der Zeit zwischen 19.30 Uhr am Samstag und 11.45 Uhr am Sonntag 06. November, verkratzte ein noch unbekannter Täter die Motorhaube eines silbernen Audi A 5. Der Pkw stand zur Tatzeit der Sachbeschädigung auf dem Parkplatz der Uni-Bibliothek an der Wilhelm-Röpke-Straße. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Sachbeschädigungen

Die Stadt Kirchhain zeigte Sachbeschädigungen an einem Hinweisschild im Steinweg und am Gänsebrunnen in der Fußgängerzone (Bahnhofstraße) an. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Im Steinweg wurde ein Hinweisschild des Skulpturenpfades im Anna-Park mit orangefarbener Farbe besprüht. Diese Sachbeschädigung durch die Farbschmiererei muss bereits vor Mittwoch, 02. November passiert sein. Auch bei der Tat am Brunnenbauwerk handelt es sich um eine Sachbeschädigung durch Farbschmiererei. Hier sprühte der Täter mit schwarzer Farbe einen Schriftzug auf den Gänsebrunnen. Die Tatzeit war vor Dienstag, 11. Oktober. Sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Vorfällen bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Marburg

Am Montag, 07. November, fielen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Marburg zwei Autofahrer und ein E-Scooterfahrer auf, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel unterwegs waren. Um 13.05 Uhr reagierte ein in der Kasseler Straße in Cölbe durchgeführter Drogentest bei einem 23 Jahre alten Autofahrer positiv auf Amphetamine und Kokain. Um 15.10 Uhr zeigte der Test eines 48 Jahre alten E-Scooterfahrers den Einfluss von Amphetaminen und Opiaten. Seine Fahrt endete in der Bahnhofstraße. Die Autofahrt eines 22-Jährigen war um 21.25 Uhr in der Emil-von-Behring-Straße zu Ende. Auch bei ihm ergab die Kontrolle den Verdacht auf einen Einfluss berauschender Mittel. In allen drei Fällen veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe und unterband die Weiterfahrt.

Stadtallendorf

Nicht folgenlos blieb eine Fahrt unter Alkoholeinfluss für einen 61 Jahre alten Mann aus dem Ostkreis. Seine Autofahrt endete am Montag, 07. November, gegen 21.50 Uhr mit einem Verkehrsunfall in der Dahlienstraße. Beim Abbiegen verlor der Mann die Kontrolle und fuhr frontal gegen einen Zaun. Sowohl am Auto als auch am Zaun entstand ein nur geringer Schaden. Aufgrund von Zeugenaussagen gelang es der Polizei den vom Unfallort weggefahrenen Verursacher zu ermitteln. Sein Alkotest zeigte mehr als 1,1 Promille. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

