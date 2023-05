Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Montabaur (ots)

Neuhäusel - Am 27.05.2023, gegen 01:10 Uhr wurde ein Rollerfahrer in der Hauptstraße in Neuhäusel einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ihm Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus der VG Montabaur drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Der junge Mann gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, kurz vor Fahrtantritt einen Joint konsumiert zu haben. Er muss sich jetzt in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell